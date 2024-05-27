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Haberler Yaşam Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:43

Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Torba Yasa 2024 ne zaman çıkacak merak ediliyor. Ekonomide birçok düzenlemenin beklendiği çalışmayla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 (SSK prim eşitlemesi), ev hanımlarına prim desteği gibi düzenlemelerle birlikte araştırılan torba yasada neler var gündemde. 86 maddelik kanunun kalan maddeleri bekleniyor. Peki; Torba Yasa maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte, detaylar...

Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Torba yasa maddeleri, içeriği, kapsamı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Son dakika ekonomi haberleri arasınada takip edilen torba kanuna dair 3600 ek göstergeden kademeli emekliliğe pek çok konu başlığı gündeme geliyor. Ancak hangilerinin düzenlemeler arasında olacağı Meclis ile ortaya çıkacak. Peki; 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, Meclis'e geldi mi?

Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

TORBA YASADA NELER VAR?

86 maddelik torba yasanın 55 maddesi Meclis aşamasını atlamış ve yürürlüğe girmişti. Kalan maddelerin ne zaman gündeme geleceği merak konusu.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen düzenlemede beklenenler araştırılıyor.

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Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum ile birlikte araştırılan torba yasa içeriğinde kademeli emeklilik var mı araştırılıyordu. Beklenen soru yanıtlandı:

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

BAĞKUR 7200

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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