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Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:43
Torba Yasada neler var? 3600 ek gösterge, erken emeklilik... Torba yasa 2024 ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Torba Yasa 2024 ne zaman çıkacak merak ediliyor. Ekonomide birçok düzenlemenin beklendiği çalışmayla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 (SSK prim eşitlemesi), ev hanımlarına prim desteği gibi düzenlemelerle birlikte araştırılan torba yasada neler var gündemde. 86 maddelik kanunun kalan maddeleri bekleniyor. Peki; Torba Yasa maddeleri neler, Meclis'e geldi mi? İşte, detaylar...