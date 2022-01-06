HaberlerYaşamSon dakika: İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 16:20Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 16:54
Son dakika: İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...
Son dakika haberi: İzmir'de tartıştığı torunu Halit Nurtop'u (40) av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Nurtop'a (94) ev hapsi verildi. Hüseyin Nurtop'un ifadesinde, "Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dediği belirtildi. Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.