Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

Aydın'ın tutuklanmasının ardından avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, tüm süreci ilk kez anlattı.

TESLİM OLMADAN ÖNCE...

Avukat Şehmus Uluç, müvekkili Mehmet Aydın'ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: "Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik."

