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Haberler Yaşam Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması
Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 12:06

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

Brezilya'dan Türkiye'ye teslim olan Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk (Mehmet Aydın)'ın avukatları binlerce mağduru ilgilendiren açıklamalar yaptı. Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, Aydın'ın Bitcoin tesisi ve mal varlığının olmadığını ifade etti. Avukat Uluç, "Dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var" derken, Kuş ise, "Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir" diye konuştu. Avukatlar ayrıca Mehmet Aydın'ın teslim olma süreci ile ilgili de dikkat çeken sözler kullandı.

DHA
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

Aydın'ın tutuklanmasının ardından avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, tüm süreci ilk kez anlattı.

TESLİM OLMADAN ÖNCE...

Avukat Şehmus Uluç, müvekkili Mehmet Aydın'ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: "Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik."

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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

MEHMET AYDIN'IN ASIL AMACI

Aydın'ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren Uluç, "Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. "

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

"Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk'un avukatlarından Bitcoin açıklaması

BITCOIN AÇIKLAMASI

Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını ifade eden Uluç, firmalarına ise kayyum atandığını belirterek, "Mehmet Aydın'ın kendisine ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

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