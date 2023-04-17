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Haberler Yaşam Tövbe İstiğfar duası: Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:58

Tövbe İstiğfar duası: Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı

Kadir gecesini ibadet ve dua ederek geçirmek isteyenler Tövbe İstiğfar duası araştırması yapıyor. Tövbe duası okuyarak Allah'tan (C.C) bağışlanma dilemek isteyenler okunması tavsiye edilen istiğfar duası buradan ulaşabilirler. Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı dualarını etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki Tövbe İstiğfar duası nasıl okunur? Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı

Tövbe İstiğfar duası: Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı

Tövbe istiğfar duası Arapça okunduğu gibi Türkçede okunabilmekte. Özellikle Kandil geceleri tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı ve yapılan duaların kabul edildiği bir gece olması nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden "Tövbe istiğfar duası nasıl yapılır" "Tevbe duası okunuşu" sorularının cevabını araştırıyor. Tövbe duasını yapmadan önce gusül abdesti almak çok iyidir, çünkü dua öncesi gusül abdesti almak sünnettir. Abdest sonrası kılınacak olan 2 rekat namaz sonrası tövbe istiğfar duası okunur. İşte Tövbe İstiğfar duası…

Tövbe İstiğfar duası: Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı

TÖVBE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

TÖVBE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

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Tövbe İstiğfar duası: Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı

TEVBE İSTİĞFAR DUALARI

Tevbe istiğfar duaları, anlamıyla günahlarımızın kusurlarımızın affı için Allah'a yakarıştır. Bu yüzden bu duayı ederken günah ve kusurlarımız için pişmanlık duyarak üzülerek samimi bir şekilde yapılması gerekir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, "İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır" diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir. Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: "Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)" (Mü'minûn, 23/60).

İSTİĞFAR DUASI ANLAMI

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu. Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istigfarıdır.

Tövbe Namazı Nasıl Kılınır?

Tövbe namazı günah işleyen bir kişinin kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılması işlediği günahtan dolayı pişman olması bol bol tövbe istiğfar etmesi demektir. Tövbe namazı iki rekat olup abdest alınarak kılınmaktadır.

TÖVBE NASIL EDİLİR?

İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek, Allah'tan af dilemek gerekir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.

Tövbe İstiğfar duası: Türkçe- Arapça Tevbe İstiğfar Duası okunuşu ve anlamı
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