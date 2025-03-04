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Haberler Yaşam Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: "Etkisi 3 gün sürecek!"
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 15:52

Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: "Etkisi 3 gün sürecek!"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren Suriye üzerinden Türkiye'ye yoğun bir toz taşınımının başlayacağını açıkladı. Bu toz bulutlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağı ve bölgedeki hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Toz taşınımı, 4 Mart Salı günü itibariyle Türkiye'ye giriş yapacak ve bu durum, hem görsel hem de sağlık açısından çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. İşte 4 Mart'tan itibaren yoğun toz bulutlarının etkisi altına girecek bazı iller...

Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: Etkisi 3 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü itibarıyla yurdun güneydoğu bölgelerinde yoğun toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı ifade edildi. Uzmanlar, özellikle solunum yolu hastalığı bulunanlar, çocuklar, hamileler ve yaşlıların bu dönemde dışarıda bulunmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: Etkisi 3 gün sürecek!

"3 GÜN TOZ ETKİSİNDE KALACAĞIZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak ve üç gün boyunca sürecek. Bu durum, hava kalitesinin düşmesine, görüş mesafesinin azalmasına, solunum problemlerine ve ulaşımda aksaklıklara yol açabilir.

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Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: Etkisi 3 gün sürecek!

UZMANLARDAN PEŞİ SIRA UYARILAR

Yetkililer, özellikle kronik solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin mümkünse dışarı çıkmamalarını, dışarıda bulunacak kişilerin ise maske takmalarını öneriyor. Toz bulutlarının görüş mesafesini ciddi şekilde etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, sürücüler dikkatli olmalı ve yoğun trafik saatlerinde daha temkinli hareket etmelidir.

Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: Etkisi 3 gün sürecek!

O İLLERDEKİ VATANDAŞLAR DİKKAT!

Yetkililer, toz taşınımının Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde etkili olacağını belirterek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Özellikle sağlık problemi yaşayan kişilerin, dışarıda bulunmaları gerektiğinde maske takarak, mümkünse kapalı alanlarda kalmaları gerektiği ifade edildi.

Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: Etkisi 3 gün sürecek!

Meteoroloji uzmanları, toz taşınımının perşembe günü itibariyle etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü, ancak durumun izlenmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlara, hava durumu tahminlerini ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önerildi.