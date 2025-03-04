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Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: "Etkisi 3 gün sürecek!"
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
15:52
Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: "Etkisi 3 gün sürecek!"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren Suriye üzerinden Türkiye'ye yoğun bir toz taşınımının başlayacağını açıkladı. Bu toz bulutlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağı ve bölgedeki hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Toz taşınımı, 4 Mart Salı günü itibariyle Türkiye'ye giriş yapacak ve bu durum, hem görsel hem de sağlık açısından çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. İşte 4 Mart'tan itibaren yoğun toz bulutlarının etkisi altına girecek bazı iller...