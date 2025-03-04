Toz Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji o iller için uyardı: "Etkisi 3 gün sürecek!"

"3 GÜN TOZ ETKİSİNDE KALACAĞIZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak ve üç gün boyunca sürecek. Bu durum, hava kalitesinin düşmesine, görüş mesafesinin azalmasına, solunum problemlerine ve ulaşımda aksaklıklara yol açabilir.