Toz taşınımı nedir, neden olur, kaç gün sürecek? Uzmanlar uyardı: Pencereleri açmayın! O illerde...

TOZ TAŞINIMI NEDENLERİ

Rüzgârın Etkisi: Güçlü rüzgârlar, toprağın üst katmanındaki ince tozları havaya kaldırarak atmosferde taşır.

Kuraklık ve Çıplak Zeminler: Bitki örtüsünün az olduğu veya toprağın kurak olduğu bölgelerde tozun havaya karışması daha kolaydır.

İnsan Faaliyetleri: Tarımsal faaliyetler, madencilik ve şehirleşme gibi etkenler de tozun atmosfere karışmasına neden olabilir.