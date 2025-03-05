Haberler
Yaşam
Toz taşınımı nedir, neden olur? Uzman isimler o illeri uyardı! Hava kalitesini düşürüyor!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
23:48
Toz taşınımı nedir, neden olur? Uzman isimler o illeri uyardı! Hava kalitesini düşürüyor!
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde etkili olacak toz taşınımına karşı uyarıda bulundu. Suriye'den gelen toz bulutu 3 gün etkili olacak. Hava kalitesini düşüren ve sağlık sorunlarına yol açabilen bu doğa olayı, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, toz taşınımı nedir, neden olur ve hangi illerde etkili olacak? İşte detaylar…