Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...

Uzun yıllar önce İstanbul'da çekilen bu kareler sizi geçmişe götürecek. Tarihin tozlu arşivinden çıkan fotoğraflarda İstanbul'un sokakları önemli noktaları var. Peki bu fotorğafları kim ve ne zaman çekti? 1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı. Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul fotoğrafları çıktı. Günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.