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Tozlu arşivlerden çıkan ...

Uzun yıllar önce 'da çekilen bu kareler sizi geçmişe götürecek. Tarihin tozlu arşivinden çıkan fotoğraflarda İstanbul'un sokakları önemli noktaları var.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 10:47
Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...

Peki bu fotorğafları kim ve ne zaman çekti?

Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...

1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi 'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı.

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Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...

Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.

Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...

Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski fotoğrafları çıktı.

Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...

Günümüze kıyasla daha tenha görülen 'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.

Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...


İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan 'un eski fotoğrafları...

Tozlu arşivlerden çıkan İstanbul...
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