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Haberler Yaşam Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:53

Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Trabzon'da Ramazan Bayramı sabahı manevi coşkunun en yoğun yaşanacağı anlardan biri olacak. Ailelerin ve dostların buluştuğu bu özel sabah için vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı Trabzon bayram namazı saatini araştırıyor. Bayramın ruhunu camilerde birlikte yaşamak isteyen Trabzonlular, sabahın erken saatlerinde saf tutacak. Peki, Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm ayrıntılar…

Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Trabzon'da da heyecan dorukta. Bayram sabahı camilere akın edecek olan vatandaşlar, Diyanet tarafından açıklanan 2025 Trabzon bayram namazı saatini merak ediyor. Duaların yükseldiği, kalplerin birleştiği bu anlamlı sabah için hazırlıklar tamamlanıyor. Peki, Trabzon'da bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar…

Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TRABZON BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Trabzon bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Trabzon bayram namazı saati 06:39 olarak belirlendi.

Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.