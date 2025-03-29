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Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:53
Trabzon'da Ramazan Bayramı sabahı manevi coşkunun en yoğun yaşanacağı anlardan biri olacak. Ailelerin ve dostların buluştuğu bu özel sabah için vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı Trabzon bayram namazı saatini araştırıyor. Bayramın ruhunu camilerde birlikte yaşamak isteyen Trabzonlular, sabahın erken saatlerinde saf tutacak. Peki, Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm ayrıntılar…