Trabzon bayram namazı saati! 2025 Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Trabzon'da da heyecan dorukta. Bayram sabahı camilere akın edecek olan vatandaşlar, Diyanet tarafından açıklanan 2025 Trabzon bayram namazı saatini merak ediyor. Duaların yükseldiği, kalplerin birleştiği bu anlamlı sabah için hazırlıklar tamamlanıyor. Peki, Trabzon'da bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar…