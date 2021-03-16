Trabzon hangi risk grubunda, ne renk? Trabzon’un risk durumu Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından mevcut düzene devam edileceğini duyururken Trabzon risk durumu merak edildi. Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesiminde yer alan Trabzon risk haritasına göre çok tehlikeli iller arasında bulunurken Trabzon hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre Trabzon'un risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası da Trabzon hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte düşük, orta, yüksek risk grubu haritası

TRABZON HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

Trabzon risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak kırmızı olarak belirlenen Trabzon risk haritası ve risk durumu ile ilgili tüm detaylar şöyle;