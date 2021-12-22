Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

Trabzon'da 23 Aralık Perşembe günü (yarın) il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verilecek.

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.