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Haberler Yaşam Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 23:37

Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ediyor. Peki Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop, Zonguldak, Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Trabzon ve Ordu'da okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? İşte son bilgiler…

Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

Trabzon'da 23 Aralık Perşembe günü (yarın) il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verilecek.

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

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Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sivas, Bolu, Karabük ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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