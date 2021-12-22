Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ediyor. Peki Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Trabzon ve Ordu'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı