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'da feci : 2 ölü, 3 yaralı

'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 07.11.2019 03:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 03:38
Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi mahallesinde Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.

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Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan'ın yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada araç içerisinde bulunan Mert Tosun 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada yaralanan Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen KTÜ Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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