Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
09:55
Trabzon’da ilginç görüntü: 4 katlı ‘apartman mandıra'
Trabzon Şalpazarı'da besicilikle uğraşan Gökhan Karadeniz, bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle uygun arazi bulamayınca hayvanları için 4 katlı bina yaptırdı. Binanın 3 katını hayvanları ve yemleri için ayırıp, 1 katını da kendisine ev olarak dizayn eden Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk" şeklinde konuştu.