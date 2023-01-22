Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce, Boeing 735-800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkıp denize 25 metre kala yamaca saplandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yolcuların ifadeleri ortaya çıktı. Yolculardan F.D., "Korku ile 'Uçak patlayacak, eyvah nereye gidiyoruz' diyerek bağırmaya başladım. Uçakta ağır benzin kokusu vardı; nefes almakta güçlük yaşadım. Arka kapıya yöneldiğimizde kabin görevlilerinin 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi' şeklinde bağrışmalarını duyunca iyice panikledim. Kapıdan çamura atladım, beni görevliler çıkardı." ifadelerini kullandı.