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Giriş Tarihi: 22.01.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:07

Pegasus'a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce, Boeing 735-800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkıp denize 25 metre kala yamaca saplandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yolcuların ifadeleri ortaya çıktı. Yolculardan F.D., "Korku ile 'Uçak patlayacak, eyvah nereye gidiyoruz' diyerek bağırmaya başladım. Uçakta ağır benzin kokusu vardı; nefes almakta güçlük yaşadım. Arka kapıya yöneldiğimizde kabin görevlilerinin 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi' şeklinde bağrışmalarını duyunca iyice panikledim. Kapıdan çamura atladım, beni görevliler çıkardı." ifadelerini kullandı.

DHA
Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı.

Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçmayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alana taşındı.

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Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

YOLCULARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI!

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Kaza ile ilgili 10 yolcu şikayetçi oldu, diğerleri ise şirket ile uzlaştı. Pilotlar Ender Bayraktar ve İrfan Yavuz hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

"UÇAK ANİ MANEVRA YAPIP..."

Soruşturma kapsamında uçakta, korku ve panik yaşayıp, aralarında hafif yaralananların da yer aldığı yolcuların ifadelerine DHA ulaştı. Yolculardan S.G., "Uçakta şiddetli sarsılma hissettik. Uçak ani manevra yapıp, ön kısmı aşağı pozisyonda sert şekilde durdu. Sonrasında içeriye yoğun benzin kokusu yayıldı. Bir süre panik halinde bekledikten sonra tahliye anonsları yapıldı. Uçak kapısında şişme kaydıraktan kayarak uçaktan çıktık. Yaşanan bu olay nedeniyle hafif yaralandım. Korku yaşayarak psikolojik olarak da etkilendim" dedi.

Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

"ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI KONDU"

Yolculardan İ.A. ise kaza sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Uçak, normal indikten sonra hızını yavaşlatması gerekirken hızlandı. Ne yavaşladı ne de havalandı. Uçağın bir yere değip, zorlandığını fark ettim. Pistten uzaklaşmıştık. Bir anda uçağın burnu yere vurdu. Uyarı anonsları yapıldı. Kendi marifetim ile uçaktan atlayarak çıktım. Sonrasında beni korku ve tedirginlik sardı. Psikiyatra giderek tedavi oldum; anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Tedaviye rağmen bu durum sürdü."

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