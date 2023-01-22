Pegasus’a ait pistten çıkan uçaktaki yolcuların ifadesi ortaya çıktı: Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi

"ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI KONDU"

Yolculardan İ.A. ise kaza sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Uçak, normal indikten sonra hızını yavaşlatması gerekirken hızlandı. Ne yavaşladı ne de havalandı. Uçağın bir yere değip, zorlandığını fark ettim. Pistten uzaklaşmıştık. Bir anda uçağın burnu yere vurdu. Uyarı anonsları yapıldı. Kendi marifetim ile uçaktan atlayarak çıktım. Sonrasında beni korku ve tedirginlik sardı. Psikiyatra giderek tedavi oldum; anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Tedaviye rağmen bu durum sürdü."