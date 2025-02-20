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Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:07
Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon'da okul var mı?
Trabzon'da eğitim gören öğrenciler ve velileri, yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Trabzon için sarı kodlu uyarı geçterken, Valilikten gelen son dakika açıklamasıyla birlikte 21 Şubat'ta Trabzon'da eğitime ara verilip verilmeyeceği netlik kazandı. Peki, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı...