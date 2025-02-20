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Haberler Yaşam Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:07

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon'da okul var mı?

Trabzon'da eğitim gören öğrenciler ve velileri, yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Trabzon için sarı kodlu uyarı geçterken, Valilikten gelen son dakika açıklamasıyla birlikte 21 Şubat'ta Trabzon'da eğitime ara verilip verilmeyeceği netlik kazandı. Peki, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı...

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon’da okul var mı?

Karadeniz'in önemli şehirlerinden Trabzon'da öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. MGM 20 il için sarı kodlu uyarı yaparken, Trabzon'da bu iller arasında yerini aldı. Valiliğin duyurduğu son dakika kararıyla, 21 Şubat'ta eğitime ilişkin alınan karar belli oldu. İşte resmi açıklama ve detaylar...

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon’da okul var mı?

MGM UYARDI!

MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beklenen kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

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Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon’da okul var mı?

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon’da okul var mı?

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.
Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelliler ile Güvenlik ve Sağlık Birimlerinde çalışan personeller hariç olmak üzere 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon’da okul var mı?
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