Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika duyurdu! 21 Şubat Trabzon’da okul var mı?

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelliler ile Güvenlik ve Sağlık Birimlerinde çalışan personeller hariç olmak üzere 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.