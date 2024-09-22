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Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:07

Trabzon'daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: “Ben orada ölümü hissettim!”

Trabzon'un Arsin ilçesinde önceki gün şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda toprak ve odun parçalarının altında kalan genç kız, ağabeyi tarafından kurtarıldı. Evini su basması nedeniyle kurtarma ekiplerince pencereden çıkartılarak 2 saatlik yürüme mesafesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı. Korku dolu o anları anlatan Ayşenur Kaba, ölümü hissettiğini belirterek, "Üzerimde kilolarca koskoca kütükler ve toprak vardı" dedi. İşte haberin detayları…

Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: Ben orada ölümü hissettim!

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar 4 ilçede sel ve heyelanları neden oldu. Sel sularının beraberinde getirdiği heyelanlar bazı bölgelerde ulaşımı etkilerken, Arsin ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ayşenur Kaba, evinin yanındaki ırmağın taşması sonucu ağaçların zarar görmesini engellemek için müdahale etmek istedi.

Trabzon’daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: Ben orada ölümü hissettim!

Ağaçların etrafını açtıktan sonra evine gitmek isteyen Ayşenur, bir gürültü ile kendini toprağın altında buldu. Kış aylarında kullanmak için biriktirdiği odunların arkasında meydana gelen heyelan ile toprak ve odun parçaların altında kalan Ayşenur, anne ve ağabeyine seslenerek yardım istedi.

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Trabzon’daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: Ben orada ölümü hissettim!

Annesinin sesini duymasıyla müdahale edilen Ayşenur, ağabeyinin gayretleri ile toprağın içerisinden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gitmek isteyen ekipler karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye ve AKUT'tan oluşan kurtarma ekipleri, eve ulaştıklarında Ayşenur Kaba'nın evini su bastığı ve giriş kapısında giremeyeceklerini anladı. Pencereden evin içerisinde alınan sedyeye konulan Ayşenur, evin pencere bölümünde dışarıya çıkartıldı.

Trabzon’daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: Ben orada ölümü hissettim!

Heyelan sonucu yollarda meydana gelen göçükler nedeniyle Ayşenur Kaba, sedye ile yaklaşık 2 kilometrelik yolculuğun ardından kendisini bekleyen ambulansa konuldu. Ambulans ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen genç kız tedavi altına alındı.

Trabzon’daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: Ben orada ölümü hissettim!

"BEN ORADA ÖLÜMÜ HİSSETTİM"

Hastanede yaşadığı o korku dolu anları İHA muhabirine anlatan Ayşenur Kaba, çok korktuğunu ve daha önce böyle bir sel yaşamadığını söyledi. Kaba, "Evimin önünde oldu olay. Evimizin hemen yanında bir ırmak var. Çok yağmur yağdığı için o ırmak taştı. Taşınca da orada büz var onun etrafını açmak için gittim. Onun yanında da kışlık odunlarımız vardı. Orayı açtıktan sonra arkamı döndüm eve gidiyordum, Yukarıdan aşağıya bir ses geldiğini duydum. Gözümü açtığımda yerdeyim. Üzerimde kilolarca koskoca kütükler ve toprak vardı. Onun altında kalmışım. Hiç görülmeyecek şekilde altındaydım. Anneme ve ağabeyime bağırarak nefesimi çok tükettim. Sonra annem benim sesimi duymuş. Ağabeyim gelerek beni kurtardı. Oradan çıktığım zaman bacaklarımı hissetmiyordum. Öğrendim ki bizim evimize de su basmış. Eve getirdiler ama yere yatırdılar. Çünkü ben hiçbir şekilde hareket edemiyorum. AKUT ve itfaiye ekipleri geldi. Onlar beni pencereden dışarıya çıkardılar. 2 kilometre boyunca beni sedyede taşıdılar. Ambulans ile hastaneye geldim. Ama çamurdan çıkmış gibiydim, çok ağrım vardı. Ben orada ölümü hissettim. Çok korktum. Hayatımda bir böyle bir şey yaşamadım. Kırık çıkık yok ama bacaklarım çok zedelendi. İyi olmaya çalışıyorum. Daha önce böyle bir sel yaşamadım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Evimi de su bastı. Bütün her şey zarar gördü. O evi yeni yaptırmıştık. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Anne ve ağabeyim onunla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Göçük altından ağabeyi tarafından kurtarılan genç kız, korku dolu o anları anlattı: "Ölümü hissettim" | Video

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