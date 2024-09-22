Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
11:07
Trabzon'daki heyelanda toprak ve odunların altında kalmıştı: Ayşenur: “Ben orada ölümü hissettim!”
Trabzon'un Arsin ilçesinde önceki gün şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda toprak ve odun parçalarının altında kalan genç kız, ağabeyi tarafından kurtarıldı. Evini su basması nedeniyle kurtarma ekiplerince pencereden çıkartılarak 2 saatlik yürüme mesafesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı. Korku dolu o anları anlatan Ayşenur Kaba, ölümü hissettiğini belirterek, "Üzerimde kilolarca koskoca kütükler ve toprak vardı" dedi. İşte haberin detayları…