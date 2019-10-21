Trabzonlu bu adamı görenler şaşkına dönüyor! Yaptığını görenler şoke oldu…

Trabzon Araklı'da Tarzan gibi metrelerce uzunluktaki ağaçlara hiçbir aparat kullanmadan tırmanan Sinan Danışmaz bu çılgınca hareketiyle görenlerin yüreklerini ağızlarına getiriyor. Boyu 80 metreyi aşan kavak ağaçlarına kolaylıkla ve hiçbir yardımcı aparata kullanmadan tırmanmayı başaran Trabzonlu adam, ortaya bir de iddia koydu. İşte habere ilişkin kareler... Trabzon'un Araklı ilçesinde hiçbir tırmanma aparatı kullanmadan metrelerce yükseklikteki ağaçlarda budama yapan Sinan Danışmaz, görenlerin yüreklerini ağza getiriyor... Araklı ilçesi Türkeli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Sinan Danışmaz, hobi olarak metrelerce yükseklikteki ağaçlara adeta Tarzan gibi tırmanarak budama yapıyor... Ağaçlara tırmanırken hiçbir aparat kullanmayan Danışmaz, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getiriyor. Yaklaşık 80 metre yükseklikteki kavak ağacına çıkarak budama yapan Danışmaz, 'Ağaçlar yaklaşık 100 yılını doldurmak üzere... Büyüklerimizin bize anlattığı bazı anılar var. İlk önce kesmek istedik ama sonradan bize bırakıldıysa 'biz de bırakalım' dedik. Tabii buna çıkmak gerekiyordu. Birkaç kişi çıkmak istedi fakat başaramadı. Ben çıkabileceğimi düşündüm. Benim için büyütülebilecek bir olay değil... 40 yaşımı geçtiğim için kendimi denemek istedik. Benim için güzel oldu' dedi... Çıkamayacağı ağaç olmadığını belirten Danışmaz, 'Farklı bir duygu. Kendimi uçakta gibi hissediyorum. Köy tamamen ayaklarımın altında oluyor. Yüksekliğin yaklaşık 80 metre olduğunu düşünüyorum. Hiç aşağıya bakmıyorum. Türk bayrağımı orada asmak istedim. Buradan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimize bir selam olsun. Mutlu oldum...