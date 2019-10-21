Trabzonlu bu adamı görenler şaşkına dönüyor! Yaptığını görenler şoke oldu…

Büyüklerimizin bize anlattığı bazı anılar var. İlk önce kesmek istedik ama sonradan bize bırakıldıysa 'biz de bırakalım' dedik. Tabii buna çıkmak gerekiyordu. Birkaç kişi çıkmak istedi fakat başaramadı. Ben çıkabileceğimi düşündüm. Benim için büyütülebilecek bir olay değil...