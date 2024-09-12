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Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:41

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

UEFA Uluslar Ligi maçları için verilen milli aranın bitmesiyle Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yaşanacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabaka Ali Şansalan'ın hakem düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma Trabzonspor'un ev sahipliğinde Papara Park Stadyumunda gerçekleşecek. Binlerce taraftar ve futbolsever derbinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, maç hangi kanaldan yayınlanacak?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

Trendyol Süper Lig 5. hafta derbi heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor! Trabzonspor kendi sahasında rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte, 2024-2025 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ayrıntıları haberin devamında...

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAÇ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

SİYAH BEYAZLILAR STADA ALINMAYACAK!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde siyah beyazlı taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

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