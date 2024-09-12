TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?

Trendyol Süper Lig 5. hafta derbi heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor! Trabzonspor kendi sahasında rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte, 2024-2025 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ayrıntıları haberin devamında...