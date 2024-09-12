Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:41
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig 2024-2025 Trabzonspor-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlacak?
UEFA Uluslar Ligi maçları için verilen milli aranın bitmesiyle Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yaşanacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabaka Ali Şansalan'ın hakem düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma Trabzonspor'un ev sahipliğinde Papara Park Stadyumunda gerçekleşecek. Binlerce taraftar ve futbolsever derbinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta, maç hangi kanaldan yayınlanacak?