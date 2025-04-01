Trabzonspor U19 takımı, bugün UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i sahasında ağırlayacak. Bordo mavili ekipte hedef rakibini mağlup edip yarı finale yükselmek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?