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Haberler Yaşam Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:50

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor ile Inter karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele öncesi heyecan dorukta. Trabzonspor u19 takımı önceki turlarda gösterdiği başarılı performansla ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Peki, Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Trabzonspor U19 Inter U19 maçı yayın kanalı

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor U19 takımı, bugün UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i sahasında ağırlayacak. Bordo mavili ekipte hedef rakibini mağlup edip yarı finale yükselmek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?

YARI FİNALDE RAKİP YA SALZBURG YA OLYMPIAKOS

Inter U19 takımını mağlup etmesi halinde bordo-mavililerin rakibi Salzburg ve Olympiakos arasındaki çeyrek final mücadelesinin galibi olacak. Yarı final maçları ise 25 Nisan 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız bir sahada oynanacak.

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Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?

KALEYİ AHMET DOĞAN YILDIRIM KORUYACAK

Öte yandan Onuralp Çevikkan'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması nedeniyle Trabzonspor U19 takımında kaleyi Ahmet Doğan Yıldırım'ın koruması bekleniyor.

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynayacağı maç taraftarlara ücretsiz olacak.

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR U19 INTER U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19 ile Inter U19 takımlarının UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya geleceği karşılaşma 1 Nisan (bugün) oynanacak. Saat 18.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?