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Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
12:50
Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda? UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 Inter U19 maçı saat kaçta, ne zaman?
UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor ile Inter karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele öncesi heyecan dorukta. Trabzonspor u19 takımı önceki turlarda gösterdiği başarılı performansla ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Peki, Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Trabzonspor U19 Inter U19 maçı yayın kanalı