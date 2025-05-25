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Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
09:47
Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25.05.2025 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları paylaştı. Saat 12.00 itibarıyla program bitişine kadar uygulanacak düzenlemede araç sahipleri belirlenen diğer yolları tercih edecek. İşte, trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025: