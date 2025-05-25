Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

(Saat 12.00 itibariyle Program Bitimine Kadar)

• Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

• Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

• Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,

• Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,

