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Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:47

Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25.05.2025 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları paylaştı. Saat 12.00 itibarıyla program bitişine kadar uygulanacak düzenlemede araç sahipleri belirlenen diğer yolları tercih edecek. İşte, trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025:

Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollara araç girişi kapatılırken araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 25 MAYIS 2025

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25.05.2025 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı:

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Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

(Saat 12.00 itibariyle Program Bitimine Kadar)
• Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
• Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
• Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,
• Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,

Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

• Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi,
Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu,
• Namık Kemal Varyant,
• Samatya Varyant,
• Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar.

Trafiğe kapalı yollar 25 Mayıs 2025 Pazar: İstanbul Valiliği bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

ALTERNATİF YOLLAR
• Vatan Caddesi,
• Millet Caddesi,
• Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi,
• Onuncu Yıl Bulvarı,
• Avrasya Tüneli.