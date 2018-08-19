Trafik bayram etti

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı.