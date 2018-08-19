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9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

Giriş Tarihi: 19.08.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2018 19:22
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Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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"" etti
Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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"" etti
Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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  • 8
"" etti
Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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  • 8
"" etti
Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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  • 8
"" etti
Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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"" etti
Trafik bayram etti

9 günlük Kurban ı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla trafiği rahatladı.

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