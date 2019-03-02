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Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası

'da ilginç olay! Burdur'da gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 02.03.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 16:04
Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası

'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) kurşunladığı önü sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan EDS'den iki gün sinyal alınamaması ve görüntülerde donma olması üzerine bölgeye teknik ekip görevlendirildi. EDS sistemi üzerinde kurşun izlerini fark eden ekip, durumu merkeze bildirdi.

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Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası

MOBESE görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin EDS sistemine silahla ateş ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, EDS aracılığıyla yazılan cezaya sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası
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Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası
Trafik cezasına kızınca EDS'yi kurşunladığı iddiası
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