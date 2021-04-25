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Haberler Yaşam Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 17:48

Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?

Araç sahibi olan insanların ömürlerinin belirli bir kısmı trafikte geçiyor. Artan araç ve insan sayısıyla birlikte özellikle de büyük şehirlerde çekilmez bir hal almaya başladı. Bazı zamanlar yoğun trafik yaşanabiliyor ve bu yüzden 15 dakikalik bir yere 1 saatte ancak gidilebiliyor. Şimdi trafikle ilgili yeni bir sistem devreye girmeye hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen otomobil markalarından birinin trafik lambaları için yeni bir sistem kullanacağı ortaya çıktı. Peki bu yeni sistem ne? Hayatı ne derece kolaylaştıracak? İşte bu sorunun cevabı!

Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?

Araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak trafikte yeni dönem başlıyor. lambaları ve hız tabelasıyla ilgili önemli bir yenilik hayatımıza giriyor. Tesla araçların otopilot sistemine gelen yeni bir güncelleme ile birlikte artık hız tabelalarını otomobil okuyabilecek ve sürücüyü uyarabilecek. Bunun için haritaya artık ihtiyaç kalmadı. İşte ayrıntılar...

Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?

Diğer yandan araçlara gelen bir diğer önemli özellik ise ışıklarıyla ilgili.

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Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?

Artık yeşil ışık yandığında bakın ne olacak?

Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?

Gelen güncelleme ile birlikte yeşil ışık yandığında araç bunu otomatik olarak algılayacak ve sürücüyü uyaracak; böylece yeşil yandığında sürücü boş yere zaman kaybetmeyecek.

Trafikte yeni dönem başlıyor! Araç kullananları ne bekliyor?

Bu sayede yeşil yandığında telefonuyla uğraşan ya da ışığı hemen göremeyenlere bildirim gitmiş olacak, sıkışıklığının önüne geçilmeye çalışılacak.

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