Trafikte yeni dönem başlıyor! Artık yeşil ışık yandığı zaman...

Araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak trafikte yeni dönem başlıyor. Trafik lambaları ve hız tabelasıyla ilgili önemli bir yenilik hayatımıza giriyor. Tesla araçların otopilot sistemine gelen yeni bir güncelleme ile birlikte artık hız tabelalarını otomobil okuyabilecek ve sürücüyü uyarabilecek. Bunun için haritaya artık ihtiyaç kalmadı. İşte ayrıntılar...