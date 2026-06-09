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Transfer sezonu ne zaman açılıyor? TFF 2026-2027 transfer dönemi tarih detayları
Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:39
Transfer sezonu ne zaman açılıyor? TFF 2026-2027 transfer dönemi tarih detayları
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, yaz transfer dönemi futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.Peki, 22026-2027 transfer sezonu ne zaman başlıyor?