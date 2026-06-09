Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

Yaz transfer dönemi tarihleri 2026 Haziran itibarıyla futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı birinci transfer ve tescil dönemi takvimi bekleniyor. Transfer sezonunun ne zaman başlayacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.