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Giriş Tarihi: 09.06.2026 21:22

Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, yaz transfer dönemi futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.Peki, 22026-2027 transfer sezonu ne zaman başlıyor?

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Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

Yaz transfer dönemi tarihleri 2026 Haziran itibarıyla futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı birinci transfer ve tescil dönemi takvimi bekleniyor. Transfer sezonunun ne zaman başlayacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. 1 Ocak 2027'de başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Şubat'ta tamamlanacak.

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Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

Kulüpler çalışmalarını hızlandırdı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen kulüpler transfer listesindeki oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, Avrupa'da forma giyen birçok futbolcunun da Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Özellikle büyük kulüplerin yapacağı yıldız transferler şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda.

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Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri

Öte yandan sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu da gündemdeki yerini koruyor. Bazı oyuncular kulüpleriyle yollarını ayırmaya hazırlanırken, bazı isimlerle ise yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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