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Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri
Giriş Tarihi: 09.06.2026 21:22
Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF ile 2026-2027 transfer dönemi tarihleri
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, yaz transfer dönemi futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.Peki, 22026-2027 transfer sezonu ne zaman başlıyor?