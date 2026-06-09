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Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF'den açıklama!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:12
Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, TFF'den açıklama!
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, yaz transfer dönemi futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.Peki, 2026-2027 transfer sezonu ne zaman başlıyor?