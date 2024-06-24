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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 22:05

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!

EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediliyor. Milli maçların yanı sıra diğer ülkelerin karşılaşmaları da puan durumu ve son 16 turu noktasında izleniyor. Bugünün maç takvimi de 24 Haziran TRT 1 yayın akışı programı ve frekans bilgisi ile araştırılıyor. Günün maçlarında Arnavutluk İspanya ve Hırvatistan İtalya maçı canlı yayın ile seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD, kesintisiz...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 canlı izle kesintisiz, hd seçenekleriyle izleniyor. Almanya'da gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası A Milli Takım için de oldukça heyecanlı geçen müsabaka devam ediyor. Son 16 maçları için geri sayım başladı. TRT 1 canlı maç izle araştırmasıyla Hırvatistan İtalya maçı takip edilecek. İşte, 24 Haziran TRT 1 canlı izle, tv yayın akışı...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları tamamlanıyor. Son 16 turu biletini almak için mücadele eden takımlar bugün B grubunda karşılaşmaya çıkıyor.

24 Haziran Pazartesi (bugün) ekranlarda Arnavutluk, İspanya, Hırvatistan, İtalya'nın maçları takip edilecek.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!

22.00 Arnavutluk - İspanya (TRT Spor)

22.00 Hırvatistan - İtalya (TRT 1)

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE LİNKİ BURADA || EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı yayını TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 24 HAZİRAN PAZARTESİ

06.30 - Kara Tahta

09.35 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber

20.00 - Babamın Penguenleri
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-İtalya"

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