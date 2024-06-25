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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:12

TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!

TRT 1 canlı izle linki Arnavutluk İspanya ve Hırvatistan İtalya maçı öncesinde araştırılıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün maçlarına TRT 1 ev sahipliği yapıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 2 maç oynanacak. EURO 2024 B grubunda yer alan Arnavutluk İspanya ve Hırvatistan İtalya maçı canlı izle araştırmaları karşılaşmalar öncesinde hız kazandı. İşte, günün maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!

TRT 1 canlı izle ve frekans bilgileri futbolseverlerin gündeminde! EURO 2024 maçlarına ev sahipliği yapan kanalda, bugün Hırvatistan İtalya karşılaşması gerçekleşecek. Son 16 turu için başta A Milli Takımımız olmak üzere, tüm takımlar azimle mücadele ediyor. İşte, TRT 1 canlı izle linki Hırvatistan İtalya maçı!

TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!

EURO 2024 GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

22.00 Arnavutluk - İspanya (TRT Spor)

22.00 Hırvatistan - İtalya (TRT 1)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 24 HAZİRAN PAZARTESİ

06.30 - Kara Tahta

09.35 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber

20.00 - Babamın Penguenleri
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-İtalya"

TRT 1 CANLI MAÇ EKRANI! EURO 2024 maç heyecanı TRT 1 canlı HD, şifresiz izle linki!
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