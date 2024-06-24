TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 canlı izle araştırmaları bugün 22.00 itibarıyla başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A grubu devam maçları bugün izlenecek. Ev sahibi Almanya'nın lider olduğu grupta 23 Haziran Pazar günü İsviçre Almanya maçı ve İskoçya Macaristan maçı var. TRT 1 maç izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 canlı yayın izle HD...