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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:25

TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 grup maçları takip ediliyor. F grubunda mücadele eden Milli Takımın yanı sıra diğer ülkeler de Avrupa Şampiyonasında izleniyor. Maçların canlı yayın kanalı olan TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgisi ile araştırılıyor. İskoçya Macaristan maçı ve İsviçre Almanya maçı canlı yayın izle araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 23 Haziran TRT 1 canlı izle HD, kesintisiz...

TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 canlı izle araştırmaları bugün 22.00 itibarıyla başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A grubu devam maçları bugün izlenecek. Ev sahibi Almanya'nın lider olduğu grupta 23 Haziran Pazar günü İsviçre Almanya maçı ve İskoçya Macaristan maçı var. TRT 1 maç izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 canlı yayın izle HD...

TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2024'TE BUGÜNKÜ MAÇLAR!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları devam ediyor. 23 Haziran Pazar (bugün) ekranlarda A grubunun maçları takip edilecek.

Almanya, İsviçre, İskoçya ve Macaristan'ın yer aldığı grupta maç takvimi şöyle:

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TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

22.00 İsviçre - Almanya (TRT 1)

22.00 İskoçya - Macaristan (TRT Spor)

TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE 24 Haziran 2024 | EURO 2024 maçları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 23 HAZİRAN PAZAR

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"
00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
02:10 Gönül Dağı
04:40 Seksenler

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