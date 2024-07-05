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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında
Giriş Tarihi: 05.07.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 21:45

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında

TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 22.00'da Portekiz Fransa karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında ise milyonların beklediği Portekiz Fransa maçı yayınlanacak. Portekiz Fransa milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 2 maç gerçekleşecek. A Milli Takım bu akşam Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye Avusturya canlı izle 2 Temmuz 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 8 takım yarı final için mücadele edecek. 14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşıyor.Hamburg'ta bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Temmuz cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avusturya Türkiye canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ EURO 2024 TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı yayında
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