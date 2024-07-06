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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 06.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
19:16
TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı
TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın çeyrek final milli maç mücadelesi takip edilirken rakip takımların maçları da izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 19.00'da İsviçre- İngiltere karşılaşması gerçekleşecek.Bu karışmadan hemen sonra yayın akışında ise milyonların beklediği Türkiye Hollanda çeyrek final maçı yayınlanacak. Türkiye Hollanda milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...