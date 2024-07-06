TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 2 maç gerçekleşecek. A Milli Takım bu akşam Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. Türkiye Hollanda canlı izle 6 Temmuz 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı