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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 06.07.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 19:16

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın çeyrek final milli maç mücadelesi takip edilirken rakip takımların maçları da izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 19.00'da İsviçre- İngiltere karşılaşması gerçekleşecek.Bu karışmadan hemen sonra yayın akışında ise milyonların beklediği Türkiye Hollanda çeyrek final maçı yayınlanacak. Türkiye Hollanda milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 2 maç gerçekleşecek. A Milli Takım bu akşam Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. Türkiye Hollanda canlı izle 6 Temmuz 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün saat 22.00'da Hollanda ile mücadele edecek.

Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Türkiye Hollanda canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 ŞİFRESİZ YAYIN: EURO 2024 TRT1 ile İngiltere- İsviçre, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

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