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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
22:37
TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!
TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 22.00'da Portekiz Fransa karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında ise milyonların beklediği Portekiz Fransa maçı yayınlanacak. Portekiz Fransa milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...