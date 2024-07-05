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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 22:37

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!

TRT 1 canlı izle ekranı gündemde. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına saat 22.00'da Portekiz Fransa karşılaşması gerçekleşecek. Yayın akışında ise milyonların beklediği Portekiz Fransa maçı yayınlanacak. Portekiz Fransa milli maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 2 maç gerçekleşecek. A Milli Takım bu akşam Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye Avusturya canlı izle 2 Temmuz 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 8 takım yarı final için mücadele edecek. 14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşıyor.Hamburg'ta bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Temmuz cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Avusturya Türkiye canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 YAYINI KESİNTİSİZ: TRT1 ile Portekiz Fransa maçı canlı izle ekranı burada!
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