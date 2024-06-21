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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:26

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!

TRT 1 canlı izle kesintisiz, full HD seçenekleriyle gündemdeki yerini koruyor. EURO 2024 maçları bu ekran üzerinden takip ediliyor. Milli maçların yanı sıra puan durumuna hakim olabilmek adına diğer ülkelerin maçları da kontrol ediliyor. 21 Haziran TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgisi ile bugün Slovakya Ukrayna maçı, Polonya Avusturya maçı ve Hollanda Fransa maçı canlı yayın izle araştırmaları hız kazanıyor. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı...

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!

TRT 1 canlı izle futbolseverlerin takibinde yer almaya devam ediyor. EURO 2024 D ve E grubu maçları bugün oynanıyor. Slovakya - Ukrayna, Polonya - Avusturya, Hollanda - Fransa karşılaşmaları TRT 1 yayın akışı programında yerini aldı. Almanya'da oynanan karşılaşmalara pek çok Türk taraftar destek veriyor. İşte, 21 Haziran 2024 TRT 1 canlı yayın izle HD, kesintisiz...

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!

EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

Bugün TRT 1'de ekranlara gelecek EURO 2024 maçları şöyle:

16.00 / Slovakya - Ukrayna

19.00 / Polonya - Avusturya

22.00 / Hollanda - Fransa

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TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ | 21 Haziran EURO 2024 maçları burada! TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 21 HAZİRAN CUMA

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"
00:10 Kara Ağaç Destanı
03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
04:40 Seksenler
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