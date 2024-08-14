TRT 1 CANLI İZLE SÜPER KUPA FİNALİ || Real Madrid - Atalanta final maçı canlı yayın TRT 1 izle HD, kesintisiz

UEFA SÜPER KUPA FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Arda Güler, hazırlık kampında yerini alırken Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başladı ancak son Chelsea maçında hiç süre almadı.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Atalanta maçında Arda'ya süre alacağını söyleyen Ancelotti, genç yeteneğe hazır olmasını söyledi.

Teknik adam Ancelotti'nin UEFA Süper Kupa finalinde Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.