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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 01:57

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 canlı izle linki UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları öncesi araştırılıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün maçlarına TRT 1 ev sahipliği yapıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün birçok karşılaşma TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. İşte, günün maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ve frekans bilgileri futbolseverlerin gündeminde! EURO 2024 maçlarına ev sahipliği yapan kanalda, bugün dört karşılaşma gerçekleşecek. Son 16 turu için başta A Milli Takımımız olmak üzere, tüm takımlar azimle mücadele ediyor. İşte, TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu'nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım'ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu.

Türkiye'nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

EORO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

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