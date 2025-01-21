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Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:28

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam temsilcimiz 7. Haftanın ilk maçıyla sahaya çıkıyor. AZ Galatasaray Dinamo Kiev maçları kapmasında TRT 1 canlı izle araştırmaları başladı. Sarı kırmızılı ekip namağlup devam ederken Ukrayna temsilcisi prestij puanını almak istiyor. Takımın karşılaşmasını seyretmek isteyenler yayın akışını ve frekans bilgilerini sorguluyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle TRT 1 izle linki…

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 7.hafta maçlarında Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması yaşanacak. Sarı kırmızılılar ev sahiplğiği yaptığı maçta son iki maçtır bulamadığı galibiyeti bulup son 8'e kalmak istiyor. Maç öncesinde 12 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray maçı kazanması halinde puanını 15'e yükseltecek. Maçı takip etmek isteyenler detayları araştırıyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle TRT 1 izle linki…

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE

TABİİ CANLI İZLE

TRT Tabii Spor ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Hayatımın Neşesi
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev
20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Dilsiz
01:55 Kod Adı Kırlangıç
03:05 Masumlar Apartmanı

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE
TRT 1 FREKANS AYARI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
SON DAKİKA