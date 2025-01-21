TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Dinamo Kiev TRT 1 ekranı ile şifresiz HD İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 7.hafta maçlarında Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması yaşanacak. Sarı kırmızılılar ev sahiplğiği yaptığı maçta son iki maçtır bulamadığı galibiyeti bulup son 8'e kalmak istiyor. Maç öncesinde 12 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray maçı kazanması halinde puanını 15'e yükseltecek. Maçı takip etmek isteyenler detayları araştırıyor. İşte Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle TRT 1 izle linki…