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Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:10

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ekranıyla şifresiz, canlı izle

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Dev finalde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu büyük randevuda şampiyonun kim olacağını merakla bekliyor. 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak olan mücadele öncesi gözler TRT 1'in canlı yayın ekranına çevrildi. Maçın yayın saati ve TRT 1 yayın akışı araştırılmaya devam ederken, "Tottenham - Manchester United maçı canlı izle" aramaları da gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmayla ilgili yayın bilgileri ve canlı izleme detayları...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ekranıyla şifresiz, canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nin coşkusu TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. İngiltere'nin iki dev kulübü Tottenham ve Manchester United'ın karşılaştığı bu kritik yarı final müsabakası, ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşatıyor. Finale giden yolda son viraj olan bu zorlu mücadele, milyonları TRT 1'e kilitlemiş durumda. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için "TRT 1 canlı izle" seçeneği öne çıkarken, 21 Mayıs ayı yayın akışı da yoğun ilgi görüyor. İşte dev karşılaşmanın canlı izle linki haberin devamında...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ekranıyla şifresiz, canlı izle

TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı, San Mames Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak ve kupanın sahibi belli olacak.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ekranıyla şifresiz, canlı izle

TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED FİNAL MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 canlı izle ekranından Tottenham - Manchester United final maçı şifresiz takip ediliyor. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz link:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ekranıyla şifresiz, canlı izle

21 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 - Hangimiz Sevmedik
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.00 - Seksenler
14.35 - Teşkilat
17.40 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Maç Önü
22.00 - UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham - Manchester United"
00.45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 - Teşkilat
05.00 - Seksenler

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı TRT 1 ekranıyla şifresiz, canlı izle

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4