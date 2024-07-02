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TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI || TRT 1 frekans ayarı nereden ve nasıl yapılır? 2 Temmuz yayın akışı ile Avusturya Türkiye maçı İzle!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:59
TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI || TRT 1 frekans ayarı nereden ve nasıl yapılır? 2 Temmuz yayın akışı ile Avusturya Türkiye maçı İzle!
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları hız kesmeden devam ediyor. 2 Temmuz TRT 1 yayın akışına göre günün maçları belli oldu. Romanya-Hollanda maçı ve Avusturya Türkiye maçı bugün TRT 1'de yayınlanacak. Maçları şifresiz takip etmek isteyen kullanıcılar uydu alıcısı ayarları ile kurulum bölümünden frekans güncellemesi ayarlarını değiştiriyor. Peki, TRT 1 frekans uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!