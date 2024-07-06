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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:55

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçları hız kesmeden devam ediyor. 6 Temmuz TRT 1 yayın akışına göre günün maçları belli oldu. TRT 1 ev sahipliğinde bugün 2 karşılaşma yaşanacak. Maçları şifresiz takip etmek isteyen kullanıcılar uydu alıcısı ayarları ile kurulum bölümünden frekans ayarlarını güncelliyor. Peki, TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir? İşte, 6 Temmuz TRT 1 yayın akışı!

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

TRT 1 frekans ayarları Milli maç öncesinde yakından takip ediliyor. Maç esnasında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek isteyen futbolseverler, TRT 1 güncel frekans ayarlarını son dakika araştırıyor. TRT 1 frekans işlemleri ayarlar ya da kurulum menüsünden basitçe değiştirilebiliyor. TRT 1 frekans güncellemesi manuel olduğu gibi otomatikte gerçekleştirilebilir. Peki, TRT 1 yayın akışı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var?

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

6 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

06.00
Beni Böyle Sev

08.00
Yedi Numara

09.00
Yeditepe İstanbul

10.00
Hayallerinin Peşinde

11.05
Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"

13.05
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.15
Gönül Dağı

18.00
Ana Haber

19.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

21.00
Kupa Saati

22.00
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

00.15
3'te 3

01.30
Gönül Dağı

04.15
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

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TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden " Okey" tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD'yi bularak maçları takip edebilirsiniz

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

TRT frekans güncellemesini manuel yapmak için;

· Menü tuşuna basın.

· 'TP Ekle' seçeneğine tıklayın.

· Yeni TP eklemek için mavi tuşa basın ve güncel TRT1 frekans bilgilerini girin.

· Kaydettikten sonra Exit tuşuna basarak çıkış yapabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

6 Temmuz'da Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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