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TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:55
TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçları hız kesmeden devam ediyor. 6 Temmuz TRT 1 yayın akışına göre günün maçları belli oldu. TRT 1 ev sahipliğinde bugün 2 karşılaşma yaşanacak. Maçları şifresiz takip etmek isteyen kullanıcılar uydu alıcısı ayarları ile kurulum bölümünden frekans ayarlarını güncelliyor. Peki, TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir? İşte, 6 Temmuz TRT 1 yayın akışı!