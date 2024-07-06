TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ || TRT 1 güncel yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, şifresiz nasıl izlenir?

TRT 1 frekans ayarları Milli maç öncesinde yakından takip ediliyor. Maç esnasında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek isteyen futbolseverler, TRT 1 güncel frekans ayarlarını son dakika araştırıyor. TRT 1 frekans işlemleri ayarlar ya da kurulum menüsünden basitçe değiştirilebiliyor. TRT 1 frekans güncellemesi manuel olduğu gibi otomatikte gerçekleştirilebilir. Peki, TRT 1 yayın akışı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün hangi maçlar var?