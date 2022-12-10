TRT 1 frekans ayarlama 2022: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, Dünya Kupası Çeyrek Final maçları nasıl canlı izlenir?

TRT 1 frekans ayarlama 2022 Dünya Kupası'nda sona doğru gelirken, araştırılmaya devam ediyor. Dün oynanan çeyrek final mücadelesinde en net favoriler arasında gösterilen Brezilya Hırvatistan'a penaltılarda mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Diğer tarafta Arjantin Hollanda maçı karşılıklı gol düellosuna tanıklık ederken, penaltılarda Arjantin turu geçmeyi başardı. Bugünkü mücadeleleri canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TRT 1 frekans ayarlama adımları…