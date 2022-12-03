TRT 1 Frekans bilgileri, güncelleme ve ayarları: Dünya Kupası TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? (TRT 1 - TRT SPOR - TRT 4K)

TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bu akşam TRT1 ekranında Arjantin ve Avustralya maçı canlı izlenecek. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 frekans güncelleme nasıl ve nereden yapılır? TRT 1 Frekans bilgileri ve ayarları!