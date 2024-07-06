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TRT 1 SİNYAL YOK HATASI || TRT 1 frekans ayarı nereden yapılır, sinyal yok hatası nasıl çözülür?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
10:57
TRT 1 SİNYAL YOK HATASI || TRT 1 frekans ayarı nereden yapılır, sinyal yok hatası nasıl çözülür?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları hız kesmeden devam ediyor. TRT 1 yayın akışına göre günün maçları belli oldu. ürkiye-Hollanda ve İngiltere - İsviçre maçı bugün TRT 1'de yayınlanacak. Maçları şifresiz takip etmek isteyen kullanıcılar uydu alıcısı ayarları ile kurulum bölümünden frekans güncellemesi ayarlarını değiştiriyor. Peki, TRT 1 frekans uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri!