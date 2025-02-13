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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:35

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'nın kulübü AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecekken diğer temsilcimiz Fenerbahçe Belçika temsilcisi ile mücadele edecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İşte 13 Şubat 2025 TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler ve taraftarlar tarafından kontrol ediliyor. Bugün, temsilcimiz Galatasaray-AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe Anderlecht ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. İşte 13 Şubat UEFA Avrupa Ligi maçları TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Hayallerinin Peşinde

07:00 Benim Güzel Ailem

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Masumlar Apartmanı

17:45 Ana Haber

18:25 İddiaların Aksine

18:30 Berat Kandili Özel

20:00 Maç Önü

20:45 Fenerbahçe - Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

01:00 Bir Zamanlar İstanbul

03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

05:30 Lingo Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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