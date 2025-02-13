TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler ve taraftarlar tarafından kontrol ediliyor. Bugün, temsilcimiz Galatasaray-AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe Anderlecht ile mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. İşte 13 Şubat UEFA Avrupa Ligi maçları TRT 1 yayın akışı