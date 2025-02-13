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TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:35
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT: AZ Alkmaar – Galatasaray, Fenerbahçe-Anderlecht maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'nın kulübü AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecekken diğer temsilcimiz Fenerbahçe Belçika temsilcisi ile mücadele edecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İşte 13 Şubat 2025 TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...