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TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
07:51
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
16 Nisan 2025 tarihinde, futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir karşılaşma TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. İtalya temsilcisi Inter Milan, Almanya'nın güçlü kulübü Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İşte 16 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...