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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:51

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

16 Nisan 2025 tarihinde, futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir karşılaşma TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. İtalya temsilcisi Inter Milan, Almanya'nın güçlü kulübü Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. İşte 16 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

Bugün, futbolseverler Inter Milan ile Bayern Münih arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını merakla bekliyor. Bu heyecan dolu mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İşte 16 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta Bayern Münih, sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu ve bu karşılaşma, turu geçmek için kritik bir öneme sahip.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

16 NİSAN TRT 1YAYIN AKIŞI

05:53 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 - Hayallerinin Peşinde

06:40 - Vuslat

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:45 - Teşkilat

17:40 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:50 - İddiaların Aksine

19:55 - Yabancı Sinema "Gol 2"

22:00 - Inter-Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

00:15 - Teşkilat

02:50 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

05:15 - Seksenler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 NİSAN: UEFA Şampiyonlar Ligi Inter Milan - Bayern Münih maçı...TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4