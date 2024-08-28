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Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:35

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

28 Ağustos 2024 TRT 1 yayın akışı belli oldu. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran kanalda bugün Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları canlı izle ekranı gündemde. Günün karşılaşmalarını yakından takip eden futbolseverler, TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri sorgulaması yapıyor. İşte, TRT 1 yayın akışı ile canlı izle bilgisi!

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT 1 yayın akışı ile birlikte 28 Ağustos günün önemli karşılaşmaları belli oldu. Saat 19:00'da başlayacak olan Başakşehir - St. Patrick's maçının yayıncı kuruluşu TRT 1'in canlı yayın bilgisi ve frekans bilgileri gündemde. Peki, bugün TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? İşte, detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT'DE OLACAK

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 3 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's takımını konuk ediyor.

Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı mücadele 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS 2024

  • 05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06.00 Şehirden Uzakta
  • 10.05 Kara Ağaç Destanı
  • 13.20 Lingo Türkiye
  • 14.45 Gönül Dağı
  • 17.55 İddiaların Aksine
  • 18.00 Ana Haber
  • 19.00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
  • 22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
  • 00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
  • 01.55 Gönül Dağı
  • 04.30 3'te 3
  • 05.35 Şehrime Hoş Geldiniz
TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE | BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI

Başakşehir - St. Patrick's maçı canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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