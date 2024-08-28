Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
14:35
TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri
28 Ağustos 2024 TRT 1 yayın akışı belli oldu. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran kanalda bugün Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları canlı izle ekranı gündemde. Günün karşılaşmalarını yakından takip eden futbolseverler, TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri sorgulaması yapıyor. İşte, TRT 1 yayın akışı ile canlı izle bilgisi!