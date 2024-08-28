TRT 1 YAYIN AKIŞI | 28 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın bilgileri ve frekans ayarları

TRT 1 yayın akışı ile birlikte 28 Ağustos günün önemli karşılaşmaları belli oldu. Saat 19:00'da başlayacak olan Başakşehir - St. Patrick's maçının yayıncı kuruluşu TRT 1'in canlı yayın bilgisi ve frekans bilgileri gündemde. Peki, bugün TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? İşte, detaylar...