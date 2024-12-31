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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1'de neler var, yılbaşı programı var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:06

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1'de neler var, yılbaşı programı var mı?

31 Aralık 2024 Salı günü TRT 1 yayın akışı, yılbaşı programlarıyla dikkat çekiyor. Yeni yıla televizyon karşısında keyifle girmek isteyen izleyiciler, TRT 1 ekranlarında hangi programların seyirci ile buluşacağını merak ediyor. Dizilerin yerini özel yapımların aldığı bu gecede, ekran başında Lingo izleyici ile buluşacak. İşte, 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ve detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1’de neler var, yılbaşı programı var mı?

TRT 1, 31 Aralık günü izleyiciler için özel bir yayın akışı hazırladı. Yılbaşı günü televizyon başında geçirmek ve yeni yılı televizyon izleyerek karşılamak isteyenler TRT 1 yayın akışını merak ediyor. Peki, bugün TRT 1 ekranlarında neler var? İşte, yanıtı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1’de neler var, yılbaşı programı var mı?

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
00.15 ABU TV Şarkı Festivali
02.20 Leyla ile Mecnun
03.40 Yeşil Deniz

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1’de neler var, yılbaşı programı var mı?

LİNGO TÜRKİYE'DE YILBAŞINA ÖZEL ÜNLÜLER YARIŞACAK

TRT 1 ekranlarının sevilen kelime yarışması Lingo Türkiye, yılbaşına özel bölümüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı bu renkli gece, 31 Aralık'ta ekrana gelecek ve izleyenlere 2024'e unutulmaz anlarla veda etme fırsatı sunacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1’de neler var, yılbaşı programı var mı?

LİNGO TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel gecesi, Kemal Uçar'ın renkli ve enerjik sunumuyla şenlenecek. Ünlü oyuncular Alina Boz, Cihangir Ceyhan, Hande Soral, Ahmet Kural, Burak Serdar Şanal, Elvan Dişli, Yunus Emre Yıldırımer, Murat Han, Uğur Aslan, Eslem Akar, İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer'in yer aldığı kadro, izleyicilere hem tatlı rekabet hem de bol kahkaha dolu bir yılbaşı gecesi vadediyor.

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