TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1’de neler var, yılbaşı programı var mı?

LİNGO TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel gecesi, Kemal Uçar'ın renkli ve enerjik sunumuyla şenlenecek. Ünlü oyuncular Alina Boz, Cihangir Ceyhan, Hande Soral, Ahmet Kural, Burak Serdar Şanal, Elvan Dişli, Yunus Emre Yıldırımer, Murat Han, Uğur Aslan, Eslem Akar, İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer'in yer aldığı kadro, izleyicilere hem tatlı rekabet hem de bol kahkaha dolu bir yılbaşı gecesi vadediyor.