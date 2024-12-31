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TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1'de neler var, yılbaşı programı var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
17:06
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün TRT 1'de neler var, yılbaşı programı var mı?
31 Aralık 2024 Salı günü TRT 1 yayın akışı, yılbaşı programlarıyla dikkat çekiyor. Yeni yıla televizyon karşısında keyifle girmek isteyen izleyiciler, TRT 1 ekranlarında hangi programların seyirci ile buluşacağını merak ediyor. Dizilerin yerini özel yapımların aldığı bu gecede, ekran başında Lingo izleyici ile buluşacak. İşte, 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ve detaylar...