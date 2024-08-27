Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:47

TRT 1 YAYIN AKIŞI (Galatasaray Young Boys maçı canlı) 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

27 Ağustos 2024 Salı günü TRT 1 yayın akışı belli oldu. Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran kanalda bugün Galataysaray Young Boys maçı canlı izle ekranı gündemde. Günün karşılaşmalarını yakından takip eden futbolseverler, TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri sorgulaması yapıyor. İşte, TRT 1 yayın akışı ile Galataysaray Young Boys maçı canlı izle bilgisi!

TRT 1 YAYIN AKIŞI Galatasaray Young Boys maçı canlı 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

TRT 1 yayın akışı ile birlikte 27 Ağustos günün önemli karşılaşmaları belli oldu. Saat 22.00'da başlayacak olan Galatasaray Young Boys maçının yayıncı kuruluşu TRT 1'in canlı yayın bilgisi ve frekans bilgileri gündemde. Peki, bugün TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1'de mi? İşte, detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI Galatasaray Young Boys maçı canlı 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT'DE OLACAK

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 YAYIN AKIŞI Galatasaray Young Boys maçı canlı 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın Rams Park'ta İsviçre ekibini ağırlayacağı rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI Galatasaray Young Boys maçı canlı 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

TRT1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS 2024 SALI

  • 09.05 Karaağaç Destanı
  • 12.35 Lingo Türkiye
  • 14.00 Seksenler
  • 15.30 Gönül Dağı
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Yabancı Sinema "Fındık İşi 2"
  • 22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi play off karşılaşması Galatasaray Young Boys
TRT 1 YAYIN AKIŞI Galatasaray Young Boys maçı canlı 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

TRT 1 CANLI İZLE | YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI

Young Boys Galatasaray maçı canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

SON DAKİKA