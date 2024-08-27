TRT 1 YAYIN AKIŞI (Galatasaray Young Boys maçı canlı) 27 AĞUSTOS 2024: TRT 1 canlı yayın bilgisi ve frekans

TRT 1 yayın akışı ile birlikte 27 Ağustos günün önemli karşılaşmaları belli oldu. Saat 22.00'da başlayacak olan Galatasaray Young Boys maçının yayıncı kuruluşu TRT 1'in canlı yayın bilgisi ve frekans bilgileri gündemde. Peki, bugün TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1'de mi? İşte, detaylar...