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TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:49
TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle
TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. Sporseverler Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni canlı yayın TRT Spor yayın akışı 26 Temmuz programı ile araştırılıyor. Türk sporcuların da yer aldığı olimpiyatlardaki açılış ardından yarışmalar başlayacak. Binlerce sporcunun hazırlandığı organizasyonun açılışı Sen Nehri üzerinden yapılacak. İşte, TRT Spor canlı izle HD frekans bilgisi...