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Haberler Yaşam TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:49

TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. Sporseverler Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni canlı yayın TRT Spor yayın akışı 26 Temmuz programı ile araştırılıyor. Türk sporcuların da yer aldığı olimpiyatlardaki açılış ardından yarışmalar başlayacak. Binlerce sporcunun hazırlandığı organizasyonun açılışı Sen Nehri üzerinden yapılacak. İşte, TRT Spor canlı izle HD frekans bilgisi...

TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle

TRT Spor canlı izle araştırmaları sporseverlerin gündeminde. Çeşitli branşlarda oynanacak Yaz Olimpiyatları 2024 yılında Paris'te gerçekleşecek. Filenin Sultanlarının da aralarında bulunduğu birçok Türk sporcu da Türkiye'ye gurur yaşatmayı hedefliyor. 26 Temmuz TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi de bu noktada kontrol ediliyor. İşte, Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle!

TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle

OLİMPİYATLAR NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak.

26 Temmuz'da gerçekleşecek açılış töreni sporcuları taşıyan 85 geminin Sen Nehri üzerinden hareket etmesiyle başlayacak.

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TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 26 TEMMUZ 2024 CUMA


09:45 EDIN DZEKO GOLLER

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:30 TRENDYOL SÜPER LİG ÖNE ÇIKAN MAÇLAR PAKET

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 OLİMPİYATA DOĞRU

20:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

00:30 Transfer Günlüğü

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

06:00 TRABZONSPOR GOLLER

06:30 BEŞİKTAŞ GOLLER

TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle

TRT SPOR CANLI İZLE

Paris 2024 Olimpiyat Açılış Törenini izlemek için TRT Spor canlı yayın linkini takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE HD || 26 Temmuz TV yayın akışı ile Olimpiyat Açılış Töreni TRT Spor canlı yayın izle

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

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